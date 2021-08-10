СМИ: Шалимов сменит Матвеева на посту главного тренера «Урала»
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», вместо Матвеева будет назначен бывший наставник грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов.
Матвеев с перерывами работает в екатеринбургском клубе на протяжении всей тренерской карьеры. Клуб из Екатеринбурга назначил Матвеева на пост главного тренера в июле 2020 года.
После трёх стартовых туров «Урал» с одним очком идёт на 15-м месте в Российской премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что ЭСК РФС признала две ошибки Мешкова в матче «Ростов» — «Зенит».