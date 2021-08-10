Ткаченко объяснил причину несостоявшегося перехода Чалова в «Кристал Пэлас»

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал об интересе лондонского «Кристал Пэлас» к нападающему московского ЦСКА Фёдору Чалову.

«У ЦСКА было предложение по Чалову от «Кристал Пэлас». Аплодирую Евгению Гинеру за принятие решения не продавать нападающего. И его спас, и клуб спас. Да, предложение на £24 млн, но эти деньги тогда ушли бы на погашение процентной задолженности, а на балансе был бы минус», — цитирует Ткаченко «Чемпионат».

По мнению агента, у нападающего ЦСКА не было бы ни одного шанса заиграть в «Кристал Пэлас».

«С кем бы Чалов там конкурировал? С Бентеке? Я очень люблю Фёдора, но это очень было бы спорным решением», — сказал он.

В нынешнем сезоне Чалов провёл три матча в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

Ранее Чалов назвал провальными результаты ЦСКА в прошлом сезоне.