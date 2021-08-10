Мусаев: уверен, что Березуцкий преодолеет трудности в ЦСКА

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Бывший наставник футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев поделился мнением о работе Алексея Березуцкого в качестве главного тренера московского ЦСКА.
Мусаев: уверен, что Березуцкий преодолеет трудности в ЦСКА
  • РИА Новости

«Я верю во всех своих коллег по цеху. Сейчас только начало сезона, поэтому подводить какие-то итоги рано. Березуцкий работал в штабе Слуцкого и имеет за плечами богатый опыт в качестве игрока. Мы с Алексеем сейчас учимся вместе, он очень умный тренер. Уверен, что Березуцкий преодолеет трудности в ЦСКА. Алексей знает, чего хочет», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

После трёх туров Российской премьер-премьер-лиги ЦСКА набрал три очка, победив «Уфу» и уступив «Локомотиву» и «Динамо».

Ранее сообщалось, что Березуцкий остался недоволен судейством матча с «Динамо».

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