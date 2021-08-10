Шишкина: Олимпиада в Токио получилась необычной

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, чем Игры во время коронавируса отличались от обычных Олимпиад.

«Конечно, Олимпиада в Токио получилась необычной: не было болельщиков, постоянно приходилось сдавать ПЦР-тесты и ходить исключительно в масках. Это добавляло сложности, но мы к этому уже привыкли. В конце концов, на чемпионате Европы действовали аналогичные ограничения. А сами мы привились от коронавируса ещё весной. А так ходили в масках и ни с кем не общались», — поделилась Шишкина с RT.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее Шишкина заявила, что российские синхронистки были готовы к любым неожиданностям в групповых соревнованиях на ОИ.