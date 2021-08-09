Российский вратарь Шестёркин подписал рекордный для НХЛ контракт
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Об этом сообщает клубная пресс-служба. За четыре года по новому договору россиянин суммарно заработает $22,666 млн. Кэпхит по новому — $5,65 млн.
Это самый большой контракт в новейшей истории НХЛ для молодого вратаря, который заключает своё второе соглашение после контракта новичка. Картер Харт из «Филадельфии Флайерс», обладатель предыдущего рекорда, подписал свой контракт также 9 августа 2021 года, но на несколько часов раньше.
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