Российский вратарь Шестёркин подписал рекордный для НХЛ контракт

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Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин подписал с клубом новый контракт, который стал рекордным для Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский вратарь Шестёркин подписал рекордный для НХЛ контракт
  • Reuters
  • © Timothy T. Ludwig

Об этом сообщает клубная пресс-служба. За четыре года по новому договору россиянин суммарно заработает $22,666 млн. Кэпхит по новому — $5,65 млн.

Это самый большой контракт в новейшей истории НХЛ для молодого вратаря, который заключает своё второе соглашение после контракта новичка. Картер Харт из «Филадельфии Флайерс», обладатель предыдущего рекорда, подписал свой контракт также 9 августа 2021 года, но на несколько часов раньше.

Ранее Овечкин ответил на вопрос о возможном участии в ОИ-2022.

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