Клюка: в Олимпийской деревне всё было устроено на высшем уровне

Игрок сборной России по волейболу Егор Клюка рассказал об особенностях проживания в Олимпийской деревне на Играх в Токио.

«На мне необходимость соблюдать строгие правила олимпийского «пузыря» не сказалась никак. В Олимпийской деревне всё было полностью устроено на высшем уровне, в том числе питание. Кто-то жаловался на кровати, но меня всё устроило. Плюс, конечно, были низкие потолки — даже ниже двух метров. Нам, волейболистам, приходилось буквально мыться, пригибая голову, чтобы не удариться. Но нужно понимать: в дальнейшем деревня станет обычным жильём, а японцы — низкорослая нация», — сказал Клюка RT.

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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