Вяхирева рассказала, как в сборной России отреагировали на претензии норвежек к судьям после полуфинала ОИ

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Российская гандболистка Анна Вяхирева считает, что отказ сборной Норвегии жать руку судьям после полуфинала Олимпиады в Токио с командой России (27:26) является неуважением к сопернику.
Вяхирева рассказала, как в сборной России отреагировали на претензии норвежек к судьям после полуфинала ОИ
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Было немного неприятно. Поведение норвежек — элементарное отсутствие уважения к сопернику. Считаю, сборная России победила заслуженно. Мы сделали для этого всё, а остальное — их дело. Если нравится проявлять недовольство — пожалуйста. Мы поставили их на место на двух Олимпиадах подряд — обыграем и на третьей. С другой стороны, Норвегия всегда является фаворитом всех крупных международных турниров, но и у них тоже бывают спады. Вот и мы на этот раз довольствовались серебром. Всё-таки мы не машины, а люди», — сказала Вяхирева RT.

После окончания встречи ряд игроков и тренеров норвежской команды отказались приветствовать судей в знак несогласия с их работой. Впоследствии гандболистки сборной Норвегии критиковали работу арбитров через СМИ.

Ранее Вяхирева заявила, что ей непросто было переживать поражение в финале ОИ.

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