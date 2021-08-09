Вяхирева рассказала, как в сборной России отреагировали на претензии норвежек к судьям после полуфинала ОИ

Российская гандболистка Анна Вяхирева считает, что отказ сборной Норвегии жать руку судьям после полуфинала Олимпиады в Токио с командой России (27:26) является неуважением к сопернику.

«Было немного неприятно. Поведение норвежек — элементарное отсутствие уважения к сопернику. Считаю, сборная России победила заслуженно. Мы сделали для этого всё, а остальное — их дело. Если нравится проявлять недовольство — пожалуйста. Мы поставили их на место на двух Олимпиадах подряд — обыграем и на третьей. С другой стороны, Норвегия всегда является фаворитом всех крупных международных турниров, но и у них тоже бывают спады. Вот и мы на этот раз довольствовались серебром. Всё-таки мы не машины, а люди», — сказала Вяхирева RT.

После окончания встречи ряд игроков и тренеров норвежской команды отказались приветствовать судей в знак несогласия с их работой. Впоследствии гандболистки сборной Норвегии критиковали работу арбитров через СМИ.

Ранее Вяхирева заявила, что ей непросто было переживать поражение в финале ОИ.