Вайцеховская не понимает, чем заслужила столько ненависти в свой адрес израильская гимнастка Ашрам

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская высказалась по поводу негатива в адрес израильской гимнастки Линой Ашрам после её победы на Олимпийских играх в Токио.

«На самом деле этот отдельно взятый субботний день напомнил всем нам о том, что со времён античных Олимпиад в спорте наивысших достижений не изменилось ровным счётом ничего: есть атлеты, которые рвутся на Олимп, не видя никого и ничего вокруг, и есть толпа с налитыми яростью глазами и жаждущая крови. Звереющая на глазах, если что-то вдруг начинает идти не по тому сценарию, который предполагался», — сказала Вайцеховская RT.

По её словам, это тёмная сторона Олимпиады. Она отметила, что ей иногда кажется, будто Игры становятся магнитом невероятной силы для политиков, фанатиков и откровенно сумасшедших.

«Отсюда теракты в Мюнхене и Атланте, тайфуны людской злобы, выливающиеся в соцсети атлетов, а то и в реальную жизнь. Чем, например, заслужила столько ненависти в свой адрес израильская гимнастка? Тем, что отдала на ковре всё, что была способна отдать? Вряд ли вообще возможно определить цену олимпийской победы, глядя на неё со стороны, но ни одно олимпийское золото не достаётся на халяву. Сколь бы случайной победа ни выглядела», — добавила Вайцеховская.

Ранее Линой Ашрам поделилась мнением о соперничестве с россиянками на Олимпийских играх в Токио.