Израильская гимнастка Ашрам: понимала, что представляю угрозу для россиянок

Израильская гимнастка Линой Ашрам поделилась мнением о соперничестве с россиянками на Олимпийских играх в Токио.

«Мне уже удавалось обходить россиянок на предыдущих соревнованиях время от времени. Я понимала, что представляю для них угрозу. Чувствовала, что нахожусь на одном уровне с ними. Я слышала о том, что сейчас происходит в России. Я здесь ни при чём. Сделала то, что должна была сделать, добилась результата. Это достижение для моей страны. Вот что самое главное», — приводит слова Ашрам ONE.

Напомним, что израильская гимнастка Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпиаде уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла. В России многие выразили несогласие с итогами соревнований.

Ранее Татьяна Тарасова ответила украинской судье, объяснившей победу Ашрам на Олимпиаде.