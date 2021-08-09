Экс-тренер «Спартака» Якин возглавил сборную Швейцарии по футболу

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Бывший наставник московского «Спартака» Мурат Якин назначен на пост главного тренера сборной Швейцарии по футболу.
Экс-тренер «Спартака» Якин возглавил сборную Швейцарии по футболу
  • РИА Новости

«Добро пожаловать, Мурат Якин», — поприветствовала специалиста пресс-служба Федерации футбола Швейцарии на своей странице в Facebook.

Якин возглавлял «Спартак» с 2014 по 2015 год. Под его руководством красно-белые заняли шестое место в чемпионате страны, не сумев квалифицироваться в еврокубки. Последним клубом 46-летнего специалиста являлся «Шаффхаузен».

Пост наставника швейцарской национальной команды был вакантным с конца июля, когда его покинул Владимир Петкович, возглавивший французский «Бордо». Под его руководством команда дошла до 1/8 финала на чемпионате Европы 2016 года и чемпионате мира 2018 года, а также пробилась в четвертьфинал Евро-2020.

Ранее Петковича называли кандидатом на пост главного тренера сборной России.

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