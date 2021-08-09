Пике подверг критике руководство «Барселоны» после ухода Месси

Защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил недовольство работой руководства клуба после того, как аргентинский нападающий Лионель Месси покинул команду.

«Руководство клуба в последние годы действовало неважно. И нас за это наказали. Когда игроки вроде Месси покидают, естественно, что всем становится тяжело, но нам нужно перевернуть эту страницу и идти дальше. Мы уже ничего не можем изменить», — цитирует Пике AS.

При этом он отметил, что команде необходимо всё равно выигрывать, а на лидирующие роли могут выйти другие футболисты.

«К сожалению, Месси больше не с нами, но нам нужно перевернуть страницу и смотреть в будущее», — добавил Пике.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом, а 5 августа сине-гранатовые объявили, что он не останется в команде.

Ранее Месси признался, что ему бы хотелось уйти из «Барселоны» по-другому.