Пике подверг критике руководство «Барселоны» после ухода Месси

Короткая ссылка
Защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил недовольство работой руководства клуба после того, как аргентинский нападающий Лионель Месси покинул команду.
Пике подверг критике руководство «Барселоны» после ухода Месси
  • Reuters

«Руководство клуба в последние годы действовало неважно. И нас за это наказали. Когда игроки вроде Месси покидают, естественно, что всем становится тяжело, но нам нужно перевернуть эту страницу и идти дальше. Мы уже ничего не можем изменить», — цитирует Пике AS.

При этом он отметил, что команде необходимо всё равно выигрывать, а на лидирующие роли могут выйти другие футболисты.

«К сожалению, Месси больше не с нами, но нам нужно перевернуть страницу и смотреть в будущее», — добавил Пике.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом, а 5 августа сине-гранатовые объявили, что он не останется в команде.

Ранее Месси признался, что ему бы хотелось уйти из «Барселоны» по-другому.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить