Месси: мне бы хотелось уйти из «Барселоны» по-другому

Бывший капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свой уход из клуба.

«Мне бы хотелось уйти по-другому, хотя я думаю, что прощание никогда не может быть чем-то приятным… Я хотел бы продолжать играть здесь, делал для этого всё, но в конце концов этого не произошло. У меня есть лишь слова благодарности всем тем, кто окружал меня в клубе столько лет. Для наших фанатов, которые отдали мне всю свою любовь, а я пытался ответить им тем же, отдавая всего себя в сине-гранатовой форме. Я ухожу, однако это не прощание, увидимся позже», — написал Месси в своём Instagram, разместив фото с прощальной пресс-конференции.

30 июня у 34-летнего аргентинца истёк срок действия контракта. Стороны не сумели продлить договор из-за финансовых и структурных ограничений Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что отец Месси получил контракт от ПСЖ.