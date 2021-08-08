Источник: отец Месси получил контракт от ПСЖ
- Reuters
Об этом сообщает в своём Twitter журналист Фабрицио Романо. По информации источника, 34-летний аргентинец готов принять предложение. Сторонам осталось лишь согласовать детали.
Месси выступал за «Барселону» с 2003 года. Вместе с клубом аргентинский нападающий десять раз выиграл чемпионат Испании и ещё семь раз — Кубок страны. Также футболист четыре раза становился обладателем кубка Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Месси согласовал условия контракта с ПСЖ.