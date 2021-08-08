Источник: отец Месси получил контракт от ПСЖ

Короткая ссылка
Хорхе Месси, отец и агент аргентинского форварда Лионеля Месси, получил копию официального предложения от парижского клуба.
Источник: отец Месси получил контракт от ПСЖ
  • Reuters

Об этом сообщает в своём Twitter журналист Фабрицио Романо. По информации источника, 34-летний аргентинец готов принять предложение. Сторонам осталось лишь согласовать детали.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 года. Вместе с клубом аргентинский нападающий десять раз выиграл чемпионат Испании и ещё семь раз — Кубок страны. Также футболист четыре раза становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Месси согласовал условия контракта с ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить