СМИ: «Байер» не смог договориться с «Зенитом» по трансферу Азмуна

Леверкузенский футбольный клуб «Байер» не смог договориться о переходе нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.

Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter. При этом он отмечает, что, несмотря на срыв перехода в «Байер», форвард не теряет надежды уйти в другой клуб. На данный момент им интересуется итальянская «Рома».

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В прошлом сезоне он провёл за команду 29 матчей, забил 19 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее «Зенит» объявил о достижении договорённости по Клаудиньо.