«Зенит» объявил о достижении договорённости по Клаудиньо

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Петербургский «Зенит» объявил, что достиг договорённости о трансфере 24-летнего футболиста Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино».
«Зенит» объявил о достижении договорённости по Клаудиньо
  • Reuters

Об этом сообщила клубная пресс-служба. В ближайшие несколько недель футболист пройдёт медосмотр и подпишет контракт с «Зенитом».

За «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо провёл 126 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 результативных передач. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А (18 мячей) и лучшим игроком чемпионата страны.

На Олимпиаде в Токио он принял участие во всех матчах своей команды и помог сборной Бразилии завоевать золото Игр.

Ранее «Зенит» и Клаудиньо согласовали условия пятилетнего контракта.

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