Касаткина проиграла Коллинз в финале турнира WTA в Сан-Хосе

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Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Даниэль Коллинз в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе.
Касаткина проиграла Коллинз в финале турнира WTA в Сан-Хосе
  • © Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:6 (12:10), 1:6.

Российская теннисистка дважды подала навылет, совершила четыре двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из пяти. В то же время на счету соперницы 12 эйсов, шесть двойных и пять реализованных брейк-пойнтов.

Общий призовой фонд турнира составлял $565 530. 

Ранее Елена Веснина выразила мнение, что российские теннисисты добились невероятного успеха на Играх в Токио.

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