Сёмин признался, что волнуется перед дебютным матчем во главе «Ростова»
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«Эмоции как будто в первый раз. Я испытываю определённое волнение. Но эмоции положительные. Руководители «Ростова» чётко и ясно хотели видеть меня в клубе. Потому я быстро согласился. Задача: в ближайшем матче брать очки. Сезон будет хороший», — заявил Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».
74-летний специалист заменил на посту главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной России.
Ранее Сёмин поприветствовал болельщиков «Ростова».