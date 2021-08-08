Сёмин признался, что волнуется перед дебютным матчем во главе «Ростова»

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Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился своими эмоциями перед матчем третьего тура Российской премьер-лиги с «Химками».
Сёмин признался, что волнуется перед дебютным матчем во главе «Ростова»
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Эмоции как будто в первый раз. Я испытываю определённое волнение. Но эмоции положительные. Руководители «Ростова» чётко и ясно хотели видеть меня в клубе. Потому я быстро согласился. Задача: в ближайшем матче брать очки. Сезон будет хороший», — заявил Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

74-летний специалист заменил на посту главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной России.

Ранее Сёмин поприветствовал болельщиков «Ростова».

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