Сёмин поприветствовал болельщиков «Ростова»

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Новый главный тренер ФК «Ростов» Юрий Семин обратился к болельщика клуба.

«Дорогие болельщики! Я очень рад возглавить ваш любимый клуб. Я всегда вспоминаю о больших традициях ростовского футбола. Понимаю, что несу определённую ответственность перед вами. Мне хотелось бы получать от вас поддержку и полные трибуны. Я желаю всем нам удачи и успеха!» — заявил Сёмин, слова которого цитирует Sport24.

74-летний специалист занял вакантный пост главного тренера «Ростова» после ухода Валерия Карпина, который сосредоточится на работе в сборной России. Его контракт рассчитан на два года.

Ранее Карпин провёл последнюю тренировку в «Ростове».

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