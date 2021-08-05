Сёмин поприветствовал болельщиков «Ростова»

Новый главный тренер ФК «Ростов» Юрий Семин обратился к болельщика клуба.

«Дорогие болельщики! Я очень рад возглавить ваш любимый клуб. Я всегда вспоминаю о больших традициях ростовского футбола. Понимаю, что несу определённую ответственность перед вами. Мне хотелось бы получать от вас поддержку и полные трибуны. Я желаю всем нам удачи и успеха!» — заявил Сёмин, слова которого цитирует Sport24.

74-летний специалист занял вакантный пост главного тренера «Ростова» после ухода Валерия Карпина, который сосредоточится на работе в сборной России. Его контракт рассчитан на два года.

Ранее Карпин провёл последнюю тренировку в «Ростове».