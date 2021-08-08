Месси надеется, что ещё вернётся в «Барселону»

Аргентинский нападающий Лионель Месси выразил надежду, что сможет вернуться в испанскую «Барселону».

«Надеюсь, когда-то я смогу вернуться, чтобы снова стать частью этого клуба. Хочу быть здесь в любой роли и иметь возможность делать что-то, чтобы «Барселона» оставалась лучшим клубом мира», — сказал Месси на пресс-конференции.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом, а 5 августа сине-гранатовые объявили, что он не останется в команде.

Ранее Месси объяснил, почему не может остаться в «Барселоне».