Месси объяснил, почему не может остаться в «Барселоне»

Аргентинский нападающий Лионель Месси объяснил, почему не может остаться в испанском футбольном клубе «Барселона».

«У нас действительно не было проблем с «Барселоной». Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий. Я был убеждён, что остаюсь в «Барсе». Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги», — сказал Месси на прощальной пресс-конференции.

По его словам, когда он это узнал, то почувствовал, будто на него вылили ведро ледяной воды. Футболист добавил, что до сих пор пытается свыкнуться с этой мыслью.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом, а 5 августа сине-гранатовые объявили, что он не останется в команде.

Ранее Месси высказался о возможном переходе в ПСЖ.