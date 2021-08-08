Месси высказался о возможном переходе в ПСЖ

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Аргентинский нападающий Лионель Месси на пресс-конференции, посвящённой его уходу из испанской «Барселоны», прокомментировал возможное подписание контракта с ПСЖ.
Месси высказался о возможном переходе в ПСЖ
  • Reuters

«Переход в ПСЖ возможен, но на данный момент нет никаких договорённостей. Когда появилось заявление о моём уходе, я получил много звонков с предложениями. Могу сказать, что есть несколько заинтересованных клубов. Тем не менее пока ничего не решено и мы ведём переговоры», — приводит слова Месси Marca.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. За 778 матчей в составе «Барсы» он забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач. 1 июля он стал свободным агентом, а 5 августа сине-гранатовые объявили, что он не останется в команде.

Ранее Месси признался, что не был готов к уходу из «Барселоны» и хотел остаться.

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