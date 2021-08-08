Глава ОКР доволен пятым местом сборной России в медальном зачёте ОИ в Токио
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
«Пятая позиция по итогам Игр? Конечно, я доволен», — цитирует Позднякова РИА «Новости».
Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
Победу в медальном зачёте Олимпийских игр одержала сборная США. В активе американцев 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды.
На второй позиции — команда Китая (38 — 32 — 18), на третьей — Япония (27 — 14 — 17).
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 71 медаль на ОИ в Токио.