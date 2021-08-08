Сборная России завоевала 71 медаль на ОИ в Токио

Сборная России завоевала 71 медаль на летних Олимпийских играх в Токио и заняла пятое место в медальном зачёте.

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Победу в медальном зачёте Олимпийских игр одержала сборная США. В активе американцев 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды.

На второй позиции — команда Китая (38 — 32 — 18), на третьей — Япония (27 — 14 — 17).

По общему количеству медалей Россия стала третьей на Олимпийских играх, уступив США (113) и Китаю (88).

Ранее сообщалось, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте ОИ в Токио.