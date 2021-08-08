Сборная США победила в медальном зачёте ОИ в Токио

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Сборная США одержала победу в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио.
Сборная США победила в медальном зачёте ОИ в Токио
  • © AFP

Американские спортсмены завоевали 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали.

Второе место заняла команда Китая (38-32-18).

На третьей позиции расположилась Япония (27-14-17).

Сборная России находится на пятой строчке. В активе россиян 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды.

Олимпийские игры в Токио, перенесённые с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, завершатся 8 августа.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте ОИ в Токио.

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