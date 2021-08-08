Защитник ЦСКА Фукс прокомментировал победу на Олимпиаде в составе сборной Бразилии

Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс отреагировал на завоевание золотых медалей мужского турнира по футболу на летних Олимпийских играх в Токио в составе сборной Бразилии.

«Это золото! Что за удивительное чувство! Очень приятно быть частью Олимпийских игр. Я много работал, чтобы иметь возможность быть здесь. Те, кто работает, всегда будут вознаграждены! Спасибо! Бразилия чемпион!» — написал Фукс на своей странице в Instagram.

Напомним, в финале олимпийского турнира по футболу сборная Бразилии одержала победу над командой Испании со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Алвес стал самым возрастным футболистом в истории Олимпиады, завоевавшим золото.