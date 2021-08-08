Байден заявил, что спортсмены из США заставили его «чертовски гордиться»

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Президент США Джо Байден в рамках поздравления членов американской олимпийской сборной с успехами на соревнованиях заявил, что спортсмены заставили его «чертовски гордиться».

Поздравление американского государственного лидера приводит The Hill.

«Не думаю, что были Олимпийские игры, подготовка к которым была бы труднее... Вы проявили такое изящество и такую порядочность, и просто заставили меня чертовски гордиться», — сказал Байден.

США пока лидируют по количеству медалей на Олимпиаде в Токио (108).

В субботу, 7 августа, женская сборная Соединённых Штатов по водному поло обыграла Испанию в финале Олимпийских игр в Токио и завоевала золото.

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