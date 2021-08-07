Футболист «Нижнего Новгорода» Миладинович доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой

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Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович получил травму в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Футболист «Нижнего Новгорода» Миладинович доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой
  • РИА Новости

В начале второго тайма встречи Миладинович и форвард московского клуба Эсекьель Понсе столкнулись головами, в результате чего игрок «Нижнего Новгорода» на некоторое время потерял сознание. Кроме того, у него началось кровотечение.

Миладиновича со стадиона увезла карета скорой помощи. У футболиста диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ.

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