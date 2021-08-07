Источник: ПСЖ арендовал Эйфелеву башню для презентации Месси

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Французский ПСЖ арендовал Эйфелеву башню на 10 августа — предположительно, для презентации аргентинского форварда Лионеля Месси.
Источник: ПСЖ арендовал Эйфелеву башню для презентации Месси
  • Reuters

Об этом сообщает журналист ESPN Диего Монроиг. Предполагается, что парижане проведут на главной достопримечательности города презентацию аргентинского нападающего Лионеля Месси, который близок к подписанию контракта с клубом. 

В 2017 году клуб уже бронировал башню для объявления о переходе Неймара из «Барселоны». Тогда ПСЖ заплатил за аренду около €300 тыс.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 мячей (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач. 

Ранее сообщалось, что брат владельца ПСЖ заявил о завершении переговоров с Месси.

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