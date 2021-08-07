Семак заявил, что не считает проблемой отсутствие голов у Дзюбы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень тяжёлый матч. По результату всё складывалось хорошо, однако не хватало движения и эмоций. Второй тайм по качеству был лучше. Пропущенный мяч добавил нервозности, но в целом мы заработали три очка — это важно. Три выездных матча не прошли просто так. Сейчас надо хорошо отдохнуть, чтобы выглядеть лучше. Дзюба? То, что он не забивает, это не катастрофично. По поводу игры… все стараются. Да, есть ошибки. Но, по сути, все вносят посильный вклад в результаты команды. Одни на себе несут бремя лидерства сейчас, а завтра будут другие», — сказал Семак после матча.

В нынешнем сезоне за три матча Дзюба не сумел сделать ни единого результативного действия.

Ранее Гончаренко высказался о поражении от «Зенита».