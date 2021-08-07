Гончаренко высказался о поражении от «Зенита»

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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвёл итоги матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (2:3).
Гончаренко высказался о поражении от «Зенита»
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Мы смотрелись неплохо, но не хватило движения в конце матча. Хотя момент у Классона был. Это поражение на поле сильного соперника. Я не могу никого упрекнуть, но надо играть лучше. Не можем мы после трёх матчей иметь два поражения. Отменённый гол? Судьи с нами проводили семинар. Однако, как обычно у нас бывает, семинар на одну тему, а судейство — совершенно другое», — сказал после матча Гончаренко.

Ранее сообщалось, что дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Краснодар» в третьем туре РПЛ.

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