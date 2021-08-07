Японка Сусаки завоевала золото ОИ в вольной борьбе в весе до 50 кг

Японка Юи Сусаки одержала победу в финале соревнований в вольной борьбе в весовой категории до 50 кг на Олимпийских играх в Токио.

Reuters

В финале она оказалась сильнее китаянки Сунь Янань — 10:0. Третье место разделили Мария Стадник из Азербайджана и американка Сара Хильдебрандт. Ранее сообщалось, что Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе.