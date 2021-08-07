Ласицкене заявила, что счастлива после победы на Олимпиаде

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала свою победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.

«Я счастлива. Не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Очень тяжело всё далось. Перед прыжком просто сказала: надо брать. Ничего не видела, ничего не слышала. Была наедине с собой», — цитирует Ласицкене РИА Новости.

Она также назвала необычной эту Олимпиаду и отметила, что всегда представляла, как всё могло быть, если бы на трибунах смогли присутствовать болельщики.

«Спасибо Токио, что смог провести Олимпийские игры, что мы здесь, что наши мечты воплотились в жизнь», — добавила Ласицкене.

Ласицкене завоевала золото Игр в Токио в прыжках в высоту, преодолев планку 2,04 м.

Ранее Владимир Путин поздравил Марию Ласицкене с победой на Олимпиаде в Токио.