Путин поздравил Марию Ласицкене с победой на Олимпиаде в Токио
- Reuters
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с блестящей победой в Токио. Единственная трёхкратная чемпионка мира в состязаниях по прыжкам в высоту, вы вновь успешно защитили честь отечественной школы лёгкой атлетики. Исключительное мастерство и собранность, уверенность в своих силах принесли вам первое в спортивной биографии олимпийское золото, искреннюю радость многочисленным российским болельщикам», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио. Она смогла преодолеть планку 2,04 м.