Путин поздравил Марию Ласицкене с победой на Олимпиаде в Токио

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Российский лидер Владимир Путин поздравил российскую легкоатлетку Марию Ласицкене с победой в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.
Путин поздравил Марию Ласицкене с победой на Олимпиаде в Токио
  • Reuters

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с блестящей победой в Токио. Единственная трёхкратная чемпионка мира в состязаниях по прыжкам в высоту, вы вновь успешно защитили честь отечественной школы лёгкой атлетики. Исключительное мастерство и собранность, уверенность в своих силах принесли вам первое в спортивной биографии олимпийское золото, искреннюю радость многочисленным российским болельщикам», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио. Она смогла преодолеть планку 2,04 м.

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