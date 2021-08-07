Чичерова назвала Ласицкене богиней после победы на Олимпиаде в Токио

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Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова прокомментировала золото российской легкоатлетки Марии Ласицкене в соревнованиях по прыжкам в высоту на Играх в Токио.
Чичерова назвала Ласицкене богиней после победы на Олимпиаде в Токио
  • Reuters

«Мария — богиня. Спасибо, что она у нас есть. Это просто невероятно, я сидела и не отрывалась, всё прокручивала в голове этот долгий путь… Она наш герой, это наша королева по всему спорту», — приводит слова Чичеровой «Матч ТВ».

По её словам, она бесконечно рада за Ласицкене и снимает перед ней шляпу за потрясающее выступление. 

Ласицкене завоевала золото Игр в Токио в прыжках в высоту, преодолев планку 2,04 м.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Ласицкене увековечила своё имя после победы на ОИ.

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