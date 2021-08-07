Чичерова назвала Ласицкене богиней после победы на Олимпиаде в Токио
- Reuters
«Мария — богиня. Спасибо, что она у нас есть. Это просто невероятно, я сидела и не отрывалась, всё прокручивала в голове этот долгий путь… Она наш герой, это наша королева по всему спорту», — приводит слова Чичеровой «Матч ТВ».
По её словам, она бесконечно рада за Ласицкене и снимает перед ней шляпу за потрясающее выступление.
Ласицкене завоевала золото Игр в Токио в прыжках в высоту, преодолев планку 2,04 м.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Ласицкене увековечила своё имя после победы на ОИ.