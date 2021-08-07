Губерниев: Ласицкене увековечила своё имя после победы на ОИ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российской легкоатлетки Марии Ласицкене в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Reuters