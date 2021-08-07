Губерниев: Ласицкене увековечила своё имя после победы на ОИ

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российской легкоатлетки Марии Ласицкене в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.
Губерниев: Ласицкене увековечила своё имя после победы на ОИ
  • Reuters

«Ласицкене просто увековечила своё имя! Величайшая победа!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио. Она смогла преодолеть планку 2,04 м.

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