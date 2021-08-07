Матыцин поздравил Красильникова и Стояновского с серебром ОИ в пляжном волейболе

Министр спорта Олег Матыцин обратился к Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому после завоевания серебряных медалей в пляжном волейболе на Олимпийских играх в Токио.

«Поздравляю Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с серебром Игр в Токио! Наши спортсмены добились исторического успеха — это первая олимпийская медаль в пляжном волейболе, завоёванная россиянами», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он отметил, что российские спортсмены прибавляли с каждой игрой, несмотря на непростое начало соревнований.

«Российские волейболисты боролись с норвежцами за победу до последней минуты решающего матча. Гордимся выступлением Вячеслава и Олега на Олимпиаде. Поздравляю тренеров национальной команды и Всероссийскую федерацию волейбола с первой олимпийской медалью в пляжном волейболе!» — добавил Матыцин.

В финальном матче Стояновский и Красильников потерпели поражение от Андерса Мола и Кристиана Сёрума из Норвегии со счётом 0:2 (21:17, 21:18).

Ранее Стояновский заявил, что травма Красильникова не повлияла на игру россиян в финале.