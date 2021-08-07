Стояновский: травма Красильникова не повлияла на нашу игру в финале

Россиянин Олег Стояновский рассказал о завоевании серебряной медали мужского турнира по пляжному волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.

«Впервые в истории играли в финале Олимпийских игр. Травма Красильникова не повлияла на нашу игру в финале. Мы продолжали играть в атакующем силовом стиле, но норвежцы оказались лучше сегодня. Не думаю, что есть несправедливость в том, что Красильников получил эту травму в первом сете. Такое могло случиться в любой игре», — заявил Стояновский в эфире «Матч ТВ».

В финальном матче Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым потерпели поражение от Андерса Мола и Кристиана Сёрума из Норвегии со счётом 2:0 (21:17, 21:18).

Ранее сообщалось, что Красильников и Стояновский выиграли серебро ОИ по пляжному волейболу.