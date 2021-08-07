Судьи удовлетворили второй запрос Арины Авериной на изменение оценки на Олимпиаде
- Reuters
Изначально Аверина получила за своё выступление 27,400 балла, а после протеста результат повысился на 0,400 балла.
Напомним, что уже в рамках индивидуального многоборья Арина Аверина подавала протест на результат в упражнении с мячом, но тогда судьи оставили оценку без изменений.
Ранее сообщалось, что Дина Аверина занимает второе место в многоборье после двух упражнений, а Арина находится на третьей строчке.