Судьи удовлетворили второй запрос Арины Авериной на изменение оценки на Олимпиаде

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Запрос на пересмотр оценки россиянки Арины Авериной в финале соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье в упражнении с булавами на Олимпийских играх в Токио был удовлетворён.
Судьи удовлетворили второй запрос Арины Авериной на изменение оценки на Олимпиаде
  • Reuters

Изначально Аверина получила за своё выступление 27,400 балла, а после протеста результат повысился на 0,400 балла.

Напомним, что уже в рамках индивидуального многоборья Арина Аверина подавала протест на результат в упражнении с мячом, но тогда судьи оставили оценку без изменений.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина занимает второе место в многоборье после двух упражнений, а Арина находится на третьей строчке.

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