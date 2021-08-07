Российский велогонщик Гладышев не смог напрямую выйти в 1/4 финала ОИ в кейрине

Российский велогонщик Иван Гладышев не смог напрямую выйти в 1/8 финала кейрина на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

Российский велогонщик занял шестое место в первом круге. Таким образом, Гладышев попробует пройти в 1/4 финала через утешительный раунд. Ранее сообщалось, что российская велогонщица Войнова уступила в 1/8 финала ОИ в спринте.