Турчанка Сурменели выиграла золото ОИ в боксе в весе до 69 кг
Турчанка Бусеназ Сурменели выиграла золотую медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 69 кг на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
В финальном поединке Сурменели одержала победу над китаянкой Гу Хун.
Бронзовые медали выиграли Ловлина Боргохайн из Индии и Ошае Джонс из США.
Ранее сообщалось, что Крастева выиграла золото ОИ в боксе в весе до 51 кг.
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