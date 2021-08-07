Турчанка Сурменели выиграла золото ОИ в боксе в весе до 69 кг

Турчанка Бусеназ Сурменели выиграла золотую медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 69 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

В финальном поединке Сурменели одержала победу над китаянкой Гу Хун. Бронзовые медали выиграли Ловлина Боргохайн из Индии и Ошае Джонс из США. Ранее сообщалось, что Крастева выиграла золото ОИ в боксе в весе до 51 кг.