Бразильский боксёр Соуза выиграл золото ОИ в весе до 75 кг

Бразилец Эберту Соуза выиграл золотую медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

© Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

В финальном поединке Соуза одержал победу нокаутом над украинцем Александром Хижняком. Отметим, что в первых двух раундах судьи отдали предпочтение Хижняку. Ранее сообщалось, что боксёр Гаджимагомедов завоевал серебро ОИ в весе до 91 кг.