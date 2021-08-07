Бразильский боксёр Соуза выиграл золото ОИ в весе до 75 кг
Бразилец Эберту Соуза выиграл золотую медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
- © Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports
В финальном поединке Соуза одержал победу нокаутом над украинцем Александром Хижняком.
Отметим, что в первых двух раундах судьи отдали предпочтение Хижняку.
Ранее сообщалось, что боксёр Гаджимагомедов завоевал серебро ОИ в весе до 91 кг.
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