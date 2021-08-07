Американка Корда завоевала золото ОИ в гольфе

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Американка Нелли Корда завоевала золотую медаль женского турнира по гольфу на летних Олимпийских играх в Токио.
Американка Корда завоевала золото ОИ в гольфе
  • © REUTERS/Murad Sezer

Американка прошла четыре раунда турнира за 267 ударов.

Серебряную медаль выиграла японка Моне Инами (268 ударов).

Бронза — у Лидии Ко из Новой Зеландии (268 ударов).

Ранее сообщалось, что американец Шоффель завоевал золото ОИ в гольфе.

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