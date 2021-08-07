Каноистка Андреева оценила выступление на ОИ в Токио

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Россиянка Ирина Андреева прокомментировала восьмое место в финале соревнований в гребле на каноэ-двойках на дистанции 500 м на летних Олимпийских играх в Токио.
Каноистка Андреева оценила выступление на ОИ в Токио
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Результат оценим на отлично. Счастливы, что попали в финал. Знаем всех соперниц. Они готовились к этой дистанции последние два года, а мы — только несколько месяцев: у нас долгое время не было путёвки на Олимпийские игры в этой дисциплине, поэтому целенаправленно готовились в одиночках», — цитирует Андрееву пресс-служба Олимпийского комитета России.

В финальном заезде Андреева и Олеся Ромасенко показали результат 1 минута 38,346 секунды.

Золотые медали завоевали китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэня из Китая с результатом 1 минута 22,219 секунды.

Ранее сообщалось, что Андреева и Ромасенко пришли восьмыми в финале ОИ в каноэ-двойках.

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