Каноистка Андреева оценила выступление на ОИ в Токио
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«Результат оценим на отлично. Счастливы, что попали в финал. Знаем всех соперниц. Они готовились к этой дистанции последние два года, а мы — только несколько месяцев: у нас долгое время не было путёвки на Олимпийские игры в этой дисциплине, поэтому целенаправленно готовились в одиночках», — цитирует Андрееву пресс-служба Олимпийского комитета России.
В финальном заезде Андреева и Олеся Ромасенко показали результат 1 минута 38,346 секунды.
Золотые медали завоевали китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэня из Китая с результатом 1 минута 22,219 секунды.
Ранее сообщалось, что Андреева и Ромасенко пришли восьмыми в финале ОИ в каноэ-двойках.