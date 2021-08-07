Байдарочник Сергеев объяснил отсутствие медалей у сборной России на ОИ в Токио

Россиянин Александр Сергеев прокомментировал четвёртое место мужской сборной России по гребле на байдарках в финале соревнований четвёрок на дистанции 500 м на летних Олимпийских играх в Токио.

«В процессе подготовки к Олимпийским играм в Токио не повезло с погодой. Во Владивостоке было очень влажно, жарко и температура воды — горячее, чем в ванной. В Токио же канал прохладный, солёный, плотность воды другая. Поэтому и вся сборная выступает на Олимпиаде с горем пополам. Уступаем тем, кого до этого всегда побеждали», — цитирует Сергеева пресс-служба Олимпийского комитета России.

В финальном заезде россияне показали результат 1 минута 38,346 секунды.

Золотые медали завоевала сборная Германии с результатом 1 минута 22,219 секунды.

Ранее сообщалось, что россияне заняли четвёртое место на ОИ в байдарке-четвёрке.