Адвокат заявил, что отстранённая от ОИ за допинг бразильская волейболистка докажет невиновность

Короткая ссылка
Адвокат волейболистки сборной Бразилии Тандары Кайшеты высказался об отстранении своей клиентки во время летних Олимпийских игр в Токио по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

«Мы докажем, что запрещённое вещество случайно попал в организм Тандары Кайшеты и не использовалось для улучшения спортивных результатов», — цитирует письмо адвоката Reuters.

Национальный комитет Бразилии 5 августа объявил, что допинг-проба Кайшеты, которую она сдала 7 июля, оказалась положительной. Волейболистка была временно отстранена и покинула Токио. Отметим, что она провела шесть игр на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что результаты бразильских волейболисток на ОИ не будут пересмотрены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить