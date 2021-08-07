Адвокат заявил, что отстранённая от ОИ за допинг бразильская волейболистка докажет невиновность

Адвокат волейболистки сборной Бразилии Тандары Кайшеты высказался об отстранении своей клиентки во время летних Олимпийских игр в Токио по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

«Мы докажем, что запрещённое вещество случайно попал в организм Тандары Кайшеты и не использовалось для улучшения спортивных результатов», — цитирует письмо адвоката Reuters.

Национальный комитет Бразилии 5 августа объявил, что допинг-проба Кайшеты, которую она сдала 7 июля, оказалась положительной. Волейболистка была временно отстранена и покинула Токио. Отметим, что она провела шесть игр на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что результаты бразильских волейболисток на ОИ не будут пересмотрены.