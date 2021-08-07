Адвокат заявил, что отстранённая от ОИ за допинг бразильская волейболистка докажет невиновность
«Мы докажем, что запрещённое вещество случайно попал в организм Тандары Кайшеты и не использовалось для улучшения спортивных результатов», — цитирует письмо адвоката Reuters.
Национальный комитет Бразилии 5 августа объявил, что допинг-проба Кайшеты, которую она сдала 7 июля, оказалась положительной. Волейболистка была временно отстранена и покинула Токио. Отметим, что она провела шесть игр на Олимпиаде.
Ранее сообщалось, что результаты бразильских волейболисток на ОИ не будут пересмотрены.