Кейн выступил с обращением к болельщикам «Тоттенхэма»

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил, что не собирается устраивать забастовок и вернётся к тренировочному процессу со своей командой.

«Почти десять лет назад я дебютировал в составе «Тоттенхэма». На протяжении всего этого времени вы, фанаты, оказывали мне поддержку. Именно поэтому мне больно читать последние комментарии, в которых вы сомневаетесь в моём профессионализме. Не буду вдаваться в подробности сложившейся ситуации, однако могу заверить, что никогда не отказывался и не откажусь от тренировок. Завтра я вернусь в расположение клуба, как и планировалось изначально. Я не намерен делать ничего, что могло бы навредить нашим отношениям», — написал Кейн в своём Instagram.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в чемпионате Англии. Воспитанник «Тоттенхэма» забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. За лондонский клуб форвард дебютировал в 2011 году.

Ранее Гвардиола высказался об интересе «Манчестер Сити» к Кейну.