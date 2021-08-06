Карпин рассказал, как прошёл разговор с Марио Фернандесом

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о ситуации относительно желания защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса пропустить сентябрьские матчи национальной команды.

«Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом общались по телефону. В этом разговоре не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве у нас состоялась личная встреча. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», — приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.

Фернандес является натурализованным бразильцем, который выступает за сборную России с 2017 года.

Ранее агент Фернандеса заявил, что ничего не знает об отказе защитника выступать за сборную России.