Карпин рассказал, как прошёл разговор с Марио Фернандесом

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о ситуации относительно желания защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса пропустить сентябрьские матчи национальной команды.
Карпин рассказал, как прошёл разговор с Марио Фернандесом
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«Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом общались по телефону. В этом разговоре не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве у нас состоялась личная встреча. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», — приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.

Фернандес является натурализованным бразильцем, который выступает за сборную России с 2017 года.

Ранее агент Фернандеса заявил, что ничего не знает об отказе защитника выступать за сборную России.

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