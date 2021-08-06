Аналитики заявили о росте спроса на занятия спортом в первом полугодии в России

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Спрос на занятия спортом и танцами в первые шесть месяцев 2021 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и в три раза по сравнению с 2019-м, заявили в пресс-службе «Авито».
Аналитики заявили о росте спроса на занятия спортом в первом полугодии в России
  • Pixabay

Об этом пишет газета «Известия».

Так, в компании пояснили, что сервис опирался на рост запросов контактов по соответствующим объявлениям, которые размещают специалисты по индивидуальным тренировкам и сети фитнес-клубов.

Что касается конкретных видов спорта, то больше всего выросла популярность горнолыжного.

«Занятия с инструктором стали востребованнее в шесть раз, что связано в том числе с развитием внутреннего туризма. В условиях ограничений многие россияне выбрали в качестве маршрута для путешествия Красную Поляну, Шерегеш и другие горнолыжные курорты», — сообщили в «Авито».

Более популярными также стали фигурное катание и теннис — спрос вырос в четыре и три раза соответственно.

Ранее фитнес-тренер Никита Воробьёв в беседе с Newinform дал советы по тренировкам в жару.

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