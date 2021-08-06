В FIVB выступили с заявлением по допингу у бразильской волейболистки на ОИ
- AFP
«FIVB была проинформирована о временном отстранении игрока женской сборной Бразилии по волейболу Тандары Алвес Кайшеты за возможное нарушение антидопинговых правил», — приводит слова из заявления федерации ТАСС.
Отмечается, что Кайшета пропустит ближайшие матчи бразильской сборной, а за дополнительными вопросами стоит обращаться в Олимпийский комитет Бразилии.
Напомним, что женская сборная России в четвертьфинале Игр уступила Бразилии.
Ранее в сборной России отреагировали на новость о допинге у бразильской волейболистки.