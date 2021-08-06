В FIVB выступили с заявлением по допингу у бразильской волейболистки на ОИ

В Международной федерации волейбола (FIVB) выступили с заявлением по поводу допинга в организме бразильской волейболистки Тандары Кайшеты, из-за чего ей пришлось покинуть Олимпиаду.

«FIVB была проинформирована о временном отстранении игрока женской сборной Бразилии по волейболу Тандары Алвес Кайшеты за возможное нарушение антидопинговых правил», — приводит слова из заявления федерации ТАСС.

Отмечается, что Кайшета пропустит ближайшие матчи бразильской сборной, а за дополнительными вопросами стоит обращаться в Олимпийский комитет Бразилии.

Напомним, что женская сборная России в четвертьфинале Игр уступила Бразилии.

Ранее в сборной России отреагировали на новость о допинге у бразильской волейболистки.