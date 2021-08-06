В сборной России отреагировали на новость о допинге у бразильской волейболистки

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Генеральный менеджер женской сборной России по волейболу двукратная чемпионка мира Любовь Соколова прокомментировала информацию о допинге у игрока бразильской команды Тандары Кайшеты, из-за чего ей пришлось покинуть Олимпиаду.
В сборной России отреагировали на новость о допинге у бразильской волейболистки
  • AFP

«Жалко, что такое произошло с игроком. Мы сами только что узнали об этом. Мы уже улетели из Токио. В команде отреагировали на новость про Тандару шуткой: «Ну что, возвращаемся обратно на Олимпиаду?» Слава богу, это уже не наша проблема, пусть разбираются соответствующие органы в Бразилии», — цитирует Соколову РИА Новости.

При этом она считает, что всё равно должно последовать какое-то наказание, если волейболистка действительно играла с запрещённым веществом в организме практически всю Олимпиаду.

Напомним, что женская сборная России в четвертьфинале Игр уступила Бразилии.

Ранее сообщалось, что волейболистка сборной Бразилии отстранена от Олимпиады по подозрению в допинге.

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