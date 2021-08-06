В сборной России отреагировали на новость о допинге у бразильской волейболистки
- AFP
«Жалко, что такое произошло с игроком. Мы сами только что узнали об этом. Мы уже улетели из Токио. В команде отреагировали на новость про Тандару шуткой: «Ну что, возвращаемся обратно на Олимпиаду?» Слава богу, это уже не наша проблема, пусть разбираются соответствующие органы в Бразилии», — цитирует Соколову РИА Новости.
При этом она считает, что всё равно должно последовать какое-то наказание, если волейболистка действительно играла с запрещённым веществом в организме практически всю Олимпиаду.
Напомним, что женская сборная России в четвертьфинале Игр уступила Бразилии.
Ранее сообщалось, что волейболистка сборной Бразилии отстранена от Олимпиады по подозрению в допинге.